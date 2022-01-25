العراق يطالب بحصته من تذاكر المباراة.. والجانب الإيراني يرد

2022/01/25 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر إعلامية إيرانية أن اتحاد

الكرة في إيران، وافق على الطلب الرسمي

المقدم من بعثة منتخب العراق، بخصوص

تسلمها النسبة المخصصة لها من تذاكر

مباراة المنتخبين، والتي ستقام بعد يوم

غد الخميس، ضمن الت

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