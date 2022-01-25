تجدد القصف الجوي على صنعاء

2022/01/25 | 12:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شن طيران العدوان، فجر الثلاثاء، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.وأفاد موقع “المسيرة نت” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، بأن طيران العدوان شن 5 غارات على منطقتي النهدين والحفا بمديرية السبعين، وغارة على منطقة عطان بأمانة العاصمة.وأوضح أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان، وغارتين على مديرية أرحب، […]

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