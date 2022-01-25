الاتحادية تؤجل دعاوى نصيف والعطواني إلى مطلع شباط المقبل

2022/01/25 | 12:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت المحكمة الاتحادية العليا، موعد المرافعة في دعويين تتعلقان بالكتلة النيابية الأكثر عددًا.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنها "عقدت بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير الجلسة الأولى للمرافعة الخاصة بالدعويين المقدمتين من أعضاء مجلس النواب كل من عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة بإعلان (الكتلة النيابية الأكثر عددًا) وبطلان جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني/يناير".

وأوضح أنه "بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين، وقررت المحكمة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 1 شباط/فبراير المقبل موعدًا للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعوى".

وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها المخصصة للنظر في الطعون المقدمة بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الخامسة، صباح اليوم.

وعلم "ألترا عراق" وصول النائب خالد الدراجي الذي ترأس الجلسة الأولى للبرلمان بدلًا عن محمود المشهداني للإدلاء بإفادته أمام المحكمة.

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