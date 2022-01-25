حيدر محمود: استقرار تشكيلة المنتخب مفتاح الفوز في التصفيات

2022/01/25 | 12:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارأكد اللاعب الدولي السابق حيدر محمود، أن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الإيراني يوم الخميس المقبل لحساب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 ستكون مهمة صعبة للأسوُد. وقال محمود، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " الفريق الإيراني من المنتخبات الجيدة والمتقدمة على القارة الآسيوية وصاحب التصنيف الأول للقارة وهو أقرب المتأهلين عن مجموعتنا الى كأس العالم بالاضافة الى كون المباراة ستقام على أرضه، لذا لا بد له من اعداد العدة بشكل جيد والاستعداد لهذه المواجهة المصيرية".واضاف محمود، أن " المنتخب بحاجة للاعب الخبرة والقائد الميداني في الساحة، لذا فإن الزج بوجوه جديدة في مباراة إيران ستكون بمثابة مجازفة"، مبيناً أن" على الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة بيتروفيتش الاستقرار على تشكيلة معينة وعدم المخاطرة، مثلما حدث في بطولة العرب الاخيرة، أملاً في تقديم نتيجة جيدة وعودة المنتخب الى وضعه الطبيعي".

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