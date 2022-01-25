2022/01/25 | 12:11 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية والعراق توقعان اتفاقية الربط الكهربائي بينهما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/25 | 12:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية والعراق توقعان اتفاقية الربط الكهربائي بينهما) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية والعراق توقعان اتفاقية الربط الكهربائي بينهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).