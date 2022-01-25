الجانب الايراني يرفض إعادة مسحات كورونا للاعبي المنتخب الوطني

2022/01/25 | 12:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رفضت السلطات الايرانية، اجراء مسحة جديدة للاعبي المنتخب الوطني العراقي المتواجد في طهران.وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن الجانب الايراني رفض إعادة إجراء مسحات لوفد المنتخب العراقي رغم طلب اتحاد الكرة بضرورة اعادة المسحات.واوضح ان اللاعبين ياسر قاسم وامجد عطوان ومناف يونس سيكونون خارج التشكيلة وبالتالي سيغيبون عن لقاء إيران يوم الخميس […]

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