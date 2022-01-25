دعوات لمحاسبة وزير الدفاع: تصريحاته إساءة للمنظومة العسكرية

2022/01/25 | 12:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر الخبير الأمني كاظم الحاج, الثلاثاء, تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد إساءة صارخة للمنظومة العسكرية العراقية واستهانة بالجندي العراقي الذي قدم أروع البطولات في معارك التحرير, مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبته لخروجه عن السياقات القانونية والسياسية والأخلاقية.وقال الحاج في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تصريحات وزير […]

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