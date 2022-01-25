مسؤول مصرفي لـCNN: بنك ستاندرد تشارترد يحصل على موافقة للعمل في مصر

2022/01/25 | 12:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول مصرفي مصري، في تصريحات لـCNN بالعربية، موافقة البنك المركزي المصري على عمل بنك ستاندرد تشارترد في السوق المصرية، دون أن يحدد موعدًا لبدء نشاطه رسميًا

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