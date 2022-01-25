اكتشاف متحور جديد من سلالة أوميكرون

2022/01/25 | 12:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت دول عدة عن متحور جديد يعرف باسم "BA.2" متفرع من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

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