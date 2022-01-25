2022/01/25 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3nrL4ekJDdQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تأجيل دعاوى نيابية في المحكمة الاتحادية | نشرة المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تأجيل دعاوى نيابية في المحكمة الاتحادية | نشرة المنتصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).