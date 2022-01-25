لأول مرة.. نحو 13% من استيراد العراق للبنزين جاء من الصين خلال كانون الاول الماضي

2022/01/25 | 12:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ببيانات غير مسبوقة، بلغت كميات البنزين التي استوردها العراق من الصين ولأول مرة خلال شهر واحد اكثر من 41 مليون لتر، ليكون خامس اكبر مستورد للبنزين من الصين.

وبحسب بيانات جمركية صينية، فأن العراق استورد كميات من البنزين خلال شهر كانون الاول 2021 بمقدار 36 الف طن متري، بما يعادل 41.076 مليون لتر ليصبح خامس اكبر مستورد للبنزين من الصين خلال كانون الاول”.

وأضافت أن “العراق يعد المرة الاولى التي يستورد هذه الكميات من البنزين من الصين، حيث أنه لم يقم باستيراده خلال شهر تشرين الثاني من عام 2021 او حتى خلال نفس الشهر من عام 2020”.

وأشارت إلى أن “اكثر الدول استيراداً للبنزين من الصين خلال شهر كانون الاول الماضي كانت باكستان وبواقع 398 الف طن متري، بارتفاع بلغ 80.3 بالمئة عن شهر تشرين الثاني الماضي، تليها سنغافورة وباستيراد 312 الف طن متري، تليها اندونيسيا باستيرادات بلغت 104 الاف طن متري، تليها بروناي بكمية استيراد بلغت 36 الف طن متري”.

ويعادل ما استورده العراق خلال كانون الاول من الصين، والبالغ اكثر من 41 مليون لتر، مايمثل 13% مما يستورده العراق من البنزين، حيث يستورد العراق يوميًا نحو 10 مليون لتر من البنزين، أو 300 مليون لتر خلال شهر.

ويستهلك العراق قرابة 25 مليون لتر من البنزين يوميًا ويوفر 15 مليون لتر ويستورد المتبقي البالغ 10 مليون لتر يوميًا.

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