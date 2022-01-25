مقتل شاب يشعل احتجاجات في السويداء السورية.. وسط مطالبات بـ

2022/01/25 | 12:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة السويداء السورية، الثلاثاء، احتجاجات شارك فيها العشرات من أبنائها على خلفية مقتل شاب على يد 3 آخرين قبل أيام، مطالبين أجهزة الأمن بالقيام بدورها في محاربة عصابات الخطف والقتل والسلب في المحافظة

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