2022/01/25 | 12:50 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | الاتحادية تؤجل النظر بدعوتي نصيف والعطواني الى بداية شباط المقبل المراسل -علي اسد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MUDBuHll5D0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | الاتحادية تؤجل النظر بدعوتي نصيف والعطواني الى بداية شباط المقبل المراسل -علي اسد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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