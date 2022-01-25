باحثون: عدم قيام الدول باعادة مواطنيها من الدواعش سيؤدي الى هروبهم

2022/01/25 | 12:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية ان الهجوم الذي وقع على قويران في منطقة الحسكة السورية والذي يحتوي على عدد كبير من عناصر تنظيم داعش الارهابي كان يهدف الى رفع معنويات مقاتلي داعش والمتعاطفين معهم في سوريا والعراق بعد هزيمتهم هناك.ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الباحث في منظمة البحث […]

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