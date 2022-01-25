الفتلاوي تغمز الصدريين: تحت عنوان “الأغلبية” ستضيعون حقوق الاغلبيية وستندمون

2022/01/25 | 12:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون المنادون بـ “الأغلبية” ستُضيعون حقوق الأغلبية.وحذرت الفتلاوي بالقول “ستندمون عاجلاً ام آجلاً ..تذكروا ذلك ..بعض العناوين الجميلة تخفي خلفها عواقب كبيرة”.وكان زعيم التيار الصدري اكد في كثير من المناسبات انه عازم على تشكيل “حكومة اغلية وطنية لا شرقية ولا غربية”.

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