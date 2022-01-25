الجبوري: أميركا والسعودية ادارت المفاوضات السنية بشكل مباشر

2022/01/25 | 12:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف السياسي السني يزن مشعان الجبوري، الثلاثاء، عن كواليس مثيرة بشان المباحثات السياسية السنية، مبينا ان امريكا والسعودية هي من ادارت واشرفت على المفاوضات السنية بشكل مباشر.وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “الإميركيين والسعوديين كانوا يديرون المفاوضات السنية بشكل مباشر”، مشيرا الى ان “الإمارات وتركيا ملأتا الفراغ الأميركي بإدارة المفاوضات السنية […]

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