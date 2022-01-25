2022/01/25 | 12:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أصدرت محكمة جنايات كربلاء، الثلاثاء، ثلاثة أحكام بحق مجرم، عن جريمة قتله منتسب وإصابة اثنين اخرين يعملون في مديرية استخبارات كربلاء.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم قتل منتسب يعمل في مديرية استخبارات كربلاء بعدما اطلق النار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعدام والسجن المؤبد لمجرم بقتل منتسب واصابة اثنين يعملون في الاستخبارات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعدام والسجن المؤبد لمجرم بقتل منتسب واصابة اثنين يعملون في الاستخبارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).