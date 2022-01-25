الخشان يسلم المحكمة وثيقة مهمة عن سير الجلسة الأولى للبرلمان

2022/01/25 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سلم النائب المستقل باسم خشان، اليوم الثلاثاء، المحكمة وثيقة مهمة وهي عبارة "قرص مدمج" عن سير الجلسة الأولى للبرلمان.

يشار الى ان هذه الجلسة هي الثانية بشأن شرعية جلسة مجلس النواب الاولى التي انتخب فيها محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس، بعد ان تم تأجيل الجلسة الاولى في وقت سابق.

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