الجمال وغياب المؤهلات - اكرام نجم

2022/01/25 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اكرام_نجم ما الذي يحدث في عالم اليوم ؟ كل شيء تغيير ولكن الى الاسوا الا من استثناءات قليلة , وهنا اشير الى واحدة من اسوا التغييرات التي حدثت في المجتمعات العربية , وهي في ازدياء مضطرد وهي ظاهرة الجمال او لاقل المظهر الخارجي الذي اصبح اليوم هو من يحدد القبول ويفتح الطريق الى افضل الاعمال والفرص للبشر لبناء مستقبلهم وتحديدا المرأه .فقبل عقد او عقدين من الزمن كان مقياس القبول لوظيفة ما او الارتباط بزوجة او ......





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