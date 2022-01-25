2022/01/25 | 13:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت مديرية الشرطة في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، بأن قواتها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة ممارسة “السحر والشعوذة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، والنصب والاحتيال على النّاس.وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بعد تسجيل مواطن شكوى لدى مركز شرطة “چوارچرا” ضد ثلاثة أشخاص خدعوه عن طريق السحر، واخذ الفأل، وتقاضوا منه 600 …

ظهرت المقالة في السليمانية..



اعتقال ثلاثة أشخاص يمارسون السحر والشعوذة أولاً على النور نيوز.

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