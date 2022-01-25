الأمن الدولي يدين الهجوم الإرهابي في ديالى ويجدد دعمه لسيادة العراق

2022/01/25 | 13:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الهجوم الإرهابي في محافظة ديالى، فيما جدد دعمه لسيادة العراق ووحدته.

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