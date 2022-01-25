2022/01/25 | 13:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت خلافات داخل الفريق الأمريكي المفاوض حول كيفية التعامل بصرامة مع طهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلافات بين اعضاء الفريق الامريكي المفاوض بشأن نووي إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلافات بين اعضاء الفريق الامريكي المفاوض بشأن نووي إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).