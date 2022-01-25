اعتقال 3 “مشعوذين” في السليمانية

2022/01/25 | 13:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يحتالون على المواطنين من خلال ممارسة السحر والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه “ايرث نيوز”، إنه “بعد تسجيل مواطن شكوى لدى مركز شرطة (چوارچرا) ضد ثلاثة أشخاص خدعوه عن طريق السحر، وأخذ الفأل، وتقاضوا […]

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