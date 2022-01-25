2022/01/25 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ============== بسم الله الرحمن الرحيم ( وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) صدق الله العلي العظيم تنعى قيادة العمليات المشتركة استشهاد ضابط وعدد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن مجزرة العظيم المركز الخبري الوطني.

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