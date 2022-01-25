2022/01/25 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالبت رئيس مفوضية حقوق الانسان في اقليم كردستان منى ياقو، اليوم الخميس، بالاسراع بانهاء ملف النازحين في العراق وتأمين اعادتهم الى ديارهم.وقالت ياقو، في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية حقوق الانسان بالاقليم تطالب بانهاء ملف النازحين المركز الخبري الوطني.

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