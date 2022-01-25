جامع الرحمن.. تاج محل بغداد ذو المصير المجهول

2022/01/25 | 13:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن الدخول إلى جامع الرحمن الكائن بحي المنصور في بغداد بالأمر الهين، فالمسجد الذي بدأ العمل فيه عام 1999 وكان يفترض افتتاحه في 2010، توقف العمل فيه منذ 19 عاما، وإلى الآن تتنازعه عدة جهات.

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