قانوني: دعوى نصيف والعطواني تختلف عن قضية الطعن بشرعية الجلسة

2022/01/25 | 13:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..بين الخبير القانوني طارق حرب , الثلاثاء , ان الدعوتين المقدمتين من النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني عن ائتلاف دولة القانون تحتلف تماما عن دعوة النائبين خشان والمشهداني , موضحا ان دعوى نصيف والعطواني تتعلق بالكتلة الأكبر .وقال حرب في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الدعوتين المقدمة […]

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