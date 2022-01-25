2022/01/25 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 354 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 6 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بنحو مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل، بينما حلت الهند بالمرتبة الثالثة عالمياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (354 مليون إصابة والوفيات تناهز 6 ملايين والولايات المتحدة في المقدمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (354 مليون إصابة والوفيات تناهز 6 ملايين والولايات المتحدة في المقدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).