التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم وتؤكد: السنوي وصل إلى 5.3%

2022/01/25 | 13:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر كانون الاول الماضي بنسبة 0.3% والسنوي بنسبة 5.3%.وذكر الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “معدل التضخم لشهر كانون الاول الماضي ارتفع بنسبة (0.3%)، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي سبقه”، مبيناً أن “معدل التضخم السنوي لشهر كانون […]

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