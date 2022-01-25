2022/01/25 | 13:16 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر كانون الاول الماضي بنسبة 0.3% والسنوي بنسبة 5.3%.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “معدل التضخم لشهر كانون الاول الماضي ارتفع بنسبة (0.3%)، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي سبقه”، مبيناً أن “معدل التضخم السنوي لشهر كانون […]
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وذكر الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “معدل التضخم لشهر كانون الاول الماضي ارتفع بنسبة (0.3%)، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي سبقه”، مبيناً أن “معدل التضخم السنوي لشهر كانون […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم وتؤكد: السنوي وصل إلى 5.3%) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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