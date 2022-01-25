2022/01/25 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية، الثلاثاء، استعادة السيطرة على مديرية حريب بمحافظة مأرب الغنية بالنفط من المتمردين الحوثيين الذين يشنون حملة شرسة للسيطرة على مركز المنطقة الاستراتيجية، آخر معاقل السلطة في الشمال.

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