مجلس الأمن يدين ’مجزرة ديالى’: يجب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية

2022/01/25 | 13:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، الهجوم الذي وقع مؤخراً في محافظة ديالى، الذي أسفر تسجيل عدد من الضحايا في صفوف القوات الأمنية العراقية.

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وأعرب أعضاء المجلس، في بيان اطلع عليه "ناس" (25 كانون الثاني 2022)، عن "عميق تعاطفهم وخالص تعازيهم لأسر الضحايا والحكومة العراقية، وعن تمنياتهم للجرحى بالشفاء العاجل والتام".

وجدد أعضاء المجلس، "دعمهم لاستقلال وسيادة ووحدة العراق وسلامته الإقليمية وعمليته الديمقراطية وازدهاره".

وأعاد الأعضاء، "التأكيد أن الإرهاب بكافة أشكاله وصوره يشكل أحد أكثر التهديدات خطورة على السلم والأمن الدوليين".

وشدد الأعضاء، على "ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية البغيضة ومنظِّميها ومموِّليها ومُدبِّريها وتقديمهم إلى العدالة، وحثوا كافة الدول، وفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون الفعال بهذا الصدد مع الحكومة العراقية وكافة السلطات الأخرى ذات العلاقة".

كما أكدوا، أن "أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي ولا يمكن تبريره، بصرف النظر عن دوافعه ومكان ارتكابه وتوقيته والجهة التي ارتكبته.



وأعادوا التأكيد على ضرورة أن تجابه جميع الدول وبكافة الوسائل التهديدات للسلم والأمن الدوليين التي تتسبب بها الأعمال الإرهابية، وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي."

وأضاف البيان، أن "الأعضاء جددوا دعمهم لأمن العراق وللحرب المتواصلة ضد الإرهاب، بما في ذلك الحرب ضد تنظيم داعش".

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