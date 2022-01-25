2022/01/25 | 13:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية علي رضا مقدسي، الثلاثاء، تسجيل الصادرات السلعية 38 مليار دولار في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار 2021 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2022.وقال مقدسي في مؤتمر صحفي، إن قيمة الصادرات السلعية بلغت 38 مليار دولار بنمو 38 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة، فيما تصدرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادرات السلع الإيرانية تسجل 38 مليار دولار والعراق ثانيا باستيرادها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادرات السلع الإيرانية تسجل 38 مليار دولار والعراق ثانيا باستيرادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).