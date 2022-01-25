عاجل.. الاتحادية ترد الطعن بدستورية جلسة البرلمان الأولى

2022/01/25 | 13:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، حكمها برد الطعن بدستورية جلسة البرلمان الأولى.

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الاتحادية ترد الطعن بدستورية جلسة البرلمان الأولى أولاً على النور نيوز.

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