عاجل.. المحكمة الاتحادية: إدارة الدراجي للجلسة الأولى لا تتعارض مع القانون والدستور

2022/01/25 | 13:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، ان إدارة النائب خالد الدراجي للجلسة الأولى لا تتعارض مع القانون والدستور.

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المحكمة الاتحادية: إدارة الدراجي للجلسة الأولى لا تتعارض مع القانون والدستور أولاً على النور نيوز.

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