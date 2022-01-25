2022/01/25 | 13:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة جنايات كربلاء، ثلاثة أحكام بحق مجرم، عن جريمة قتله منتسب وإصابة اثنين اخرين يعملون في مديرية استخبارات المحافظة.وجاء في بيان لمجلس القضاء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم قتل منتسب يعمل في مديرية استخبارات كربلاء بعدما اطلق …

ظهرت المقالة جنايات كربلاء تصدر 3 أحكام لقاتل منتسب وإصابة عنصرين من الاستخبارات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات كربلاء تصدر 3 أحكام لقاتل منتسب وإصابة عنصرين من الاستخبارات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات كربلاء تصدر 3 أحكام لقاتل منتسب وإصابة عنصرين من الاستخبارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).