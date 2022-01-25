الغارديان: بوتين في مأزق والناتو يعرقل مغامرته في أوكرانيا

2022/01/25 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن ارتفاع تكاليف المغامرة في أوكرانيا زاد من مخاطر إقدام روسيا على خطوة عسكرية هناك.

وقالت الصحيفة إن الحشود العسكرية الروسية عند حدود أوكرانيا دفعت الناتو إلى إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية، ما انعكس سلبا على الأسواق الروسية فورا.

وتضيف الغارديان أن تراجع موسكو عن موقفها العدواني الحالي من شأنه أن يترك الكرملين في موقف خاسر خلال المواجهة الحالية.

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