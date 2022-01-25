2022/01/25 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2xKYe3NEWjE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق والسعودية يوقعان مذكرة الربط الكهربائي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق والسعودية يوقعان مذكرة الربط الكهربائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).