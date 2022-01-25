2022/01/25 | 13:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TnaX2DLukpI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة شذى سالم: مجلس الوزراء ليس لديه علم بقرار هدم مسرح الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنانة شذى سالم: مجلس الوزراء ليس لديه علم بقرار هدم مسرح الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).