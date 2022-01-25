المحكمة الاتحادية تقرر رد دعوى الطعن في دستورية الجلسة الاولى للبرلمان

2022/01/25 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، رد دعوى الطعن في دستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب.وقال مراسلنا ان "المحكمة الاتحادية ردت دعوى الطعن في دستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب".واضاف ان "المحكمة اشارت الى ان ترؤس خالد الدراجي الجلسة الأولى لمجلس النواب إجراء دستوري".

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