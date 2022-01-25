المحكمة الاتحادية العليا تقرر رد دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان

2022/01/25 | 13:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان.

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