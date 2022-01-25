2022/01/25 | 13:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم السياسي المستقل يزن مشعان الجبوري، الثلاثاء، الجانب الاميركي بتهويل احداث سجن الحسكة في سوريا من اجل جر الاطراف الشيعية للتصادم.وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الأميركيين يسعون وبكل الطرق الى تهويل قضية هروب سجناء داعش من سجن الحسكة من اجل زيادة الضغط على العراق”.واضاف ان “ازمة سجن الحسكة وما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي: تهويل احداث معسكر الحسكة سيناريو اميركي يهدف لجر الشيعة للتصادم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي: تهويل احداث معسكر الحسكة سيناريو اميركي يهدف لجر الشيعة للتصادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).