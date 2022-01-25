2022/01/25 | 13:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة من قبل خشان والمشهداني وتلغي الامر الولائي

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