دراسة: أميركا باعت أسلحة للعراق بقيمة 10.5 مليارات دولار 

2022/01/25 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … خلصت دراسة جديدة لمعهد كاتو الأمريكي، الى ان التسليح الامريكي للدول الهشة والاستبدادية خصوصا في منطقة الشرق الاوسط يجعل الولايات المتحدة مساهمة في رفع مستوى العنف والقمع في المنطقة والعالم.ونقلت صحيفة ميدل ايست أي البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” ووفقا للدراسة التي لخصت عام 2021 وصدرت حديثا فان […]

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