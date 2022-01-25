الاتحادية ترد دعوى الطعن بالجلسة الأولى وتلغي الأمر الولائي الخاص بهيئة رئاسة البرلمان

2022/01/25 | 13:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، فيما أشارت إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.

كما قررت المحكمة التي عقدت اليوم للنظر بالدعوى المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى التي حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان مؤكدة أنه لا يمكن للمشهداني الاستمرار بادارة جلسة البرلمان بعد اعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.

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