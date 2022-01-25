سياسي كردي يتحدث عن “محاصصة قحة” جمعت “ثالوث الأغلبية”

2022/01/25 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابدى النائب السابق عن حركة تغيير هوشيار عبد الله، الثلاثاء، عن استغرابه من ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بعد اقالته بتهم فساد، فيما أشار الى أن “محاصصة قحة” جمعت بين الصدر والبارزاني والحلبوسي.وقال عبد الله في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “هوشيار زيباري والمرشح لرئاسة الجمهورية العراقية اقيل بتهم […]

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