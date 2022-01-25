اغلاق 3 مختبرات في بغداد تصدر شهادات اختبار كورونا مزيفة للمسافرين

2022/01/25 | 13:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن وزير الصحة هاني العقابي، الثلاثاء، عن اغلاق ثلاث مختبرات في بغداد كانت تقوم بإصدار شهادات اختبار فيروس كورونا (PCR) سلبية مزيفة للمسافرين المغادرين للعراق.ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن العقابي قوله خلال لقائه مع رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بيرحسين كوليوند، إنه “بناء على طلب إيران، قمنا بزيادة الرقابة على إصدار شهادات اختبار […]

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