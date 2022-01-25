عاجل.. الاتحادية تلغي الأمر الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب

2022/01/25 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب.

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الاتحادية تلغي الأمر الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب أولاً على النور نيوز.

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