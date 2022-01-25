2022/01/25 | 14:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعرب رئيس الكتلة الصدرية، عن شكره للقضاء العراقي، عقب إصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارها بدستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد.وقال حسن العذاري في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “شكراً للقضاء العراقي”.

ظهرت المقالة رئيس الكتلة الصدرية يغرد: شكراً للقضاء العراقي أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الكتلة الصدرية يغرد: شكراً للقضاء العراقي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الكتلة الصدرية يغرد: شكراً للقضاء العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).