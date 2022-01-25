2022/01/25 | 14:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في محافظة الانبار ،الثلاثاء ، بأن القوات الأمنية عثرت على اسلحة متنوعة بعملية دهم وتفتيش استهدفت مناطق غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من قضاء هيت غربي مدينة الرمادي، تمكنت من خلالها العثور على اسلحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على اسلحة متنوعة بعملية دهم وتفتيش غربي الرمادي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على اسلحة متنوعة بعملية دهم وتفتيش غربي الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).