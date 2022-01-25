الدولة: غايتها، اهدافها، وظائفها

2022/01/25 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد عبد الجبار الشبوط || الدولة هي ذلك الكيان الكلي المركب من الناس والارض والحكومة.وللدولة بهذا التعريف غاية، واهداف، ووظائف.وعلى اساس هذه الرؤية الاولية يتم بناء فكرة الدولة الحضارية الحديثة.فالدولة الحضارية الحديثة هي ذلك الكيان الذي تمت اقامته على اساس منظومة القيم العليا الحافة بالمركب الحضاري وعناصره الخمسة، اي الانسان […]

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